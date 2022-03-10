موسكو تتهم واشنطن بمحاولة نقل أمراض فتاكة لروسيا عبر أوكرانيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ مشروع في أوكرانيا لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف، إن وثائق أظهرت أن الجانب الأمريكي خطط لنقل مسببات الأمراض للطيور والخفافيش والزواحف إلى أوكرانيا عام 2022.

ولفت إلى أن المعلومات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة لمشروع نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى لها أهمية خاصة.

وأضاف: "في المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا، وكما تظهر الوثائق، أجريت تجارب على عينات من فيروس كورونا الخفافيش".

وأشار كوناشينكوف إلى أن الجانب الأمريكي، خطط لدراسة نواقل الأمراض في الطيور والخفافيش والزواحف، واحتمال إصابة هذه الحيوانات بحمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة.

وأوضح المتحدث أن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره الممولة من البنتاغون في أوكرانيا كان إنشاء آلية للتوزيع السري لمسببات الأمراض الفتاكة.