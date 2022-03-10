واشنطن: بوتين سيصعد من هجومه ضد أوكرانيا

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتراجع" عن عملياته العسكرية في أوكرانيا و"سيصعد من هجومه".

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية أن "القوات الروسية تظهر لا مبالاة طائشة حيال المدنيين الأوكرانيين وبوتين سيصعد من هجماته رغم كل الإجراءات المتخذة ضده".

وأضافت أن موسكو "استهانت بقوة المقاومة الأوكرانية" لافتة إلى أن المقاومة "حرمت موسكو من تحقيق نصر سريع" في أوكرانيا.

وفي السياق، أشارت هاينز أن واشنطن "تعمل على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية" ردا على العملية العسكرية لاتي تشنها موسكو منذ ٢٤ فبراير/شباط الماضي ضد أوكرانيا.