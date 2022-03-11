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أوكرانيا: خسائرنا جراء الهجوم الروسي بلغت نحو 100 ملياردولار

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 11.03.2022 10:10
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خسائر بلاده جراء الهجوم الروسي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وأفاد في مداخلة من كييف مع معهد بيترسون الأمريكي للاقتصاد الدولي، الخميس، أن 50 بالمئة من الشركات في أوكرانيا توقفت عن العمل بسبب الحرب.

ولفت أوستينكو إلى أن بقية الشركات تواصل أعمالها بصعوبة.

وأضاف: "خسائرنا جراء هجوم روسيا على بلادنا تقدر بنحو 100 مليار دولار، وهذا يعادل نصف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد".

وأكد ضرورة تخصيص الأصول الروسية المجمدة في المصارف الأجنبية بما في ذلك احتياطات البنك المركزي الروسي، لإعادة إعمار أوكرانيا.

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