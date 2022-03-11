أوكرانيا.. عدد اللاجئين إلى الدول المجاورة قارب 2.5 مليون شخص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الهجوم الروسي، لامس الـ2.5 مليون شخص، حتى يوم أمس الخميس.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان الجمعة، إن 2 مليونا و498 ألفا و827 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيان المفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي (تاريخ بدء الهجوم الروسي) و10 مارس/ آذار الجاري.

وأكّد أن مليونًا و524 ألفًا و903 لاجئين، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، عبروا إلى بولندا، و225 ألفًا و46 وصلوا إلى الأراضي المجرية.

وانتقل اللاجئون الآخرون إلى سلوفاكيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وروسيا البيضاء ودول أخرى في أوروبا.

وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا في حال تفاقم الوضع.