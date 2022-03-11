موسكو: قوات دونيتسك الشعبية تسيطر على فولنوفاخا الأوكرانية

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أحكمت السيطرة على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية.

وبحسب وكالة سبوتنيك المحلية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن قوات (ما تسمى) "جمهورية دونيتسك الشعبية" سيطرت على مدينة فولنوفاخا بعد معارك ضارية لأيام عدة.

وأضاف كوناشينكوف أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لمرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية".

وأوضح المسؤول الروسي أن المطارات العسكرية في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك خرجت عن الخدمة صباح اليوم بعد استهدافها بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى.

كما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استطاع إسقاط طائرات أوكرانية من طراز "مي-24"، و8 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 107 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 14 مخزنا للذخيرة، و11 قاعدة للمركبات العسكرية.

وتابع كوناشينكوف قائلاً: "منذ بدء العملية العسكرية بلغ إجمالي ما تم تدميره من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية 3 آلاف و213 مرفقا".

كما تم تدمير 98 طائرة، و118 طائرة مسيرة، 1041 دبابة ومدرعة، و113 راجمة صواريخ، و389 مدفعية ميدان وهاون، و843 مركبة عسكرية خاصة، بحسب المصدر نفسه.

وتعتبر فولنوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لميناء "ماريوبول" الواقع شرقي أوكرانيا، والمطل على بحر آزوف.