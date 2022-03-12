أوكرانيا: سنبقي الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا ولن نتنازل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن بلاده ستبقي الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا، لكنها لن تتنازل.

وأضاف كوليبا، في تصريح صحفي، أن هناك "مساحة صغيرة للدبلوماسية في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع: "علينا أن نبقي قناة الدبلوماسية مفتوحة، مع إدراكنا لمحاولات روسيا التلاعب علنا بهذا المسار".

وأردف: "نحن نتحدث، لكن روسيا ما زالت تطرح مطالب غير مقبولة بالنسبة لنا. لن نقدم أي تنازلات بشأن القضايا الوجودية لأوكرانيا".

وأعرب كوليبا عن اعتقاده أن "تنحية بوتين عن رئاسة روسيا ستكون كافية لوقف الصراع"، بحسب تعبيره.

وأكد أن عواقب الحرب ستجعل الأوكرانيين يكرهون روسيا قائلا: "لن نسامحهم لأجيال".

وأشار إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يتعرض لضغوط هائلة من موسكو لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا هجوما ضد أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.