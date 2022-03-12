روسيا تعلن تدمير 3 آلاف و593 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير 3 آلاف و593 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، إن الجيش الروسي أسقط مروحية "مي ـ 24" و3 طائرات مسيرة خلال يوم واحد.

وأضاف: "استهدفت قواتنا الجوية 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم، ومركز اتصالات، و3 قاذفات صواريخ، و3 منشآت للحرب الإلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة ووقود، و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".

وتابع: "حتى اليوم تم تدمير 3 آلاف و593 منشأة عسكرية للجيش الأوكراني، و61 مروحية، و126 طائرة مسيرة، و1159 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا هجوما ضد أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.