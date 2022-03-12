روسيا: قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفا لجيشنا

حذرت موسكو، السبت، من أن قوافل الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفا عسكريا للجيش الروسي.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح اليوم، إلى غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا التي تجري روسيا ضدها عملية عسكرية، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتابع: "حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".

وذكر ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة كالمنظومات الصاروخية النقالة المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات".

ولفت إلى أن واشنطن لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبية إمكانية إرسال أنظمة دفاع جوية متطورة وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تشترط لإنهائها تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.