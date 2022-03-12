عزل رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، عزل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي من منصبه مديرا للنادي.

جاء ذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على 7 أثرياء روس، بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وفرض حظر سفر عليهم، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وصدر قرار عزل أبراموفيتش من منصب مدير النادي، اليوم، من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الرابطة أن "قرار مجلس الإدارة لا يؤثر على قدرة النادي على التدريبات ولعب مبارياته على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة والذي ينتهي في 31 مايو 2022".

يشار أن بريطانيا أعلنت، أمس، فرض عقوبات جديدة على 386 عضوا في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، على خلفية دعمهم هجوم بلادهم ضد أوكرانيا.

وسبق أن فرضت لندن عقوبات على مصارف روسية ورجال أعمال مقربين من بوتين، بينهم مالك نادي تشلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تشترط لإنهائها تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.