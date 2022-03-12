فرنسا.. إصابة ثلاثة رجال شرطة في هجوم بسكين في مرسيليا ومقتل المعتدي

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا يوم السبت في هجوم بالسكين، فيما أعلنت الشرطة مقتل بعد تجاهله لطلقات التحذير.

وفيما لم يتضح سبب الهجوم حتى الآن وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانين "هجومًا عنيفًا بسكين" وقال إن الشرطة تمكنت من "تحييد الضحية وتجنب الأسوأ".

في حديثه من موقع الهجوم، قال دارمانين إن المهاجم لم يكن معروفًا للشرطة وليس لديه سجل لدى الشرطة. وقال إن الضباط حاولوا عدة طرق لتحذيره بدون جدوى، "ثم فتحوا النار وأوقفوه".

قال مسؤولون بالمدينة في مكان الحادث إن ثلاثة ضباط أصيبوا ونُقل أحدهم إلى المستشفى.

قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه يدرس ما حدث قبل تحديد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق بشأن الإرهاب أم لا.

وقع الهجوم في ميناء مرسيليا القديم على البحر المتوسط، وليس بعيدًا عن موقع يجمع المساعدات لضحايا الحرب في أوكرانيا، لكن السلطات قالت إنه لا توجد أي إشارة فورية على أي صلة بين موقع التجميع والهجوم.