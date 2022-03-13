الرئيس الأوكراني: مقتل 13 ألف جندي روسي في 18 يوما

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 13 ألف جندي روسي، خلال 18 يوما من الحرب الروسية على بلاده.

وأوضح زيلينسكي في رسالة نشرها على " تيليجرام" الأحد، أن أوكرانيا كانت تقاتل لحماية أراضيها منذ 8 سنوات، لكنها اليوم تخوض حربا واسعة النطاق.

وأضاف "نحن في اليوم 18 للهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا. قتل 13 ألفا من الغزاة".

وأشار إلى أن خسارة الجيش الروسي لم تكن كذلك حتى في حربي الشيشان وأفغانستان، لافتا إلى تدمير 74 طائرة حربية روسية، و86 مروحية، وأكثر من ألف مدرعة.

وذكر أن مدينة ماريوبول تعيش الآن أوقاتا صعبة للغاية، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في إخراج العدو الروسي من المدينة.

كما لفت إلى إجلاء 125 ألف شخص من المدينة، وإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية لماريوبول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.