غارات روسية تقتل 35 شخصاً على الأقل في مدينة لفيف الأوكرانية

أسفرت غارة جوية روسية على قاعدة تدريب عسكرية في غرب أوكرانيا عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرون، وفق ما ذكر مسؤول محلي الأحد.

وبهذا، يقترب القتال من الحدود مع بولندا بعد أن حذر دبلوماسي روسي رفيع المستوى من أن موسكو تعتبر الشحنات الأجنبية من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة".

قال حاكم منطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخ كروز على منطقة يافوريف العسكرية، على مسافة 30 كيلومترا شمال غرب مدينة لفيف و35 كيلومترا من حدود البلاد مع بولندا.

ترسل أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بانتظام مدربين إلى المنطقة العسكرية، المعروفة أيضا باسم المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، لأغراض التدريب. كما استضافت أيضا تدريبات دولية للناتو.

وأطلقت المقاتلات الروسية النار كذلك على مطار في إيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا، على مسافة 250 كيلومترا من الحدود مع سلوفاكيا والمجر. وقال رئيس البلدية رسلان مارتسينكيف إن هدف روسيا هو "بث الذعر والخوف".

ويوم السبت قصفت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا، خاصة ماريوبول في الجنوب وضواحي العاصمة كييف، وعرقلت مساعي الفرار من الحرب.