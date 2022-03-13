وزير خارجية أوكرانيا يدعو المقاتلين الأجانب لعدم القتال مع روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأربعاء، المقاتلين الأجانب لعدم التوجه إلى بلاده من أجل القتال في صفوف القوات الروسية.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن روسيا تعتدي على أوكرانيا وتقود حرباً عدائياً ضدها.

وخاطب كوليبا المقاتلين الأجانب قائلاً: "لا تفعلوا ذلك. رفعنا دعاوى لدى المحاكم الدولية. ستتحولون إلى مجرمي حرب، هذا حتى وإن بقيتم على قيد الحياة. ذلك أمر لا يستحق فعله لا من أجل المال ولا لغيره."

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ومؤخراً عبر مقاتلون أجانب من أوروبا إلى أوكرانيا للدفاع عنها إلى جانب الجيش الأوكراني، فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل "المقاتلين المتطوعين" من الشرق الأوسط للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا.