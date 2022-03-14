وزارة الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تحيد موسكو عن مسارها

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده لن تحيد موسكو عن مسارها.

ونقلاً عن وسائل إعلام روسية، قال فيرشينين: "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات، العقوبات الغربية لم تحيد موسكو عن مسارها".

وأضاف أنّ الولايات المتحدة وحلفائها يهدفون لخلق أوضاع صعبة للاقتصاد والشعب الروسي.

وقال: "العقوبات التي فرضت علينا والتي تعد وسيلة ضغط، هي أولًا غير قانونية وثانيا لن تحقق نتائجها المرجوة".

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.