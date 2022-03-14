الكرملين رداً على مزاعم أمريكية: مواردنا كافية لإتمام عملياتنا العسكرية في أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها لديها "موارد كافية" لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأتها قبل 19 يوما ولا تزال مستمرة.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، يدحض فيها مزاعم أمريكية أشارت إلى طلب موسكو "مساعدات عسكرية واقتصادية" من الصين لدعم عملياتها في أوكرانيا، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال بيسكوف: "لم نطلب مساعدة الصين، ولدينا مواردنا الكافية من أجل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا".

وشدد على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تتم وفق الخطط الموضوعة مسبقا وبناء على الإطار الزمني المخصص لها".

وفي وقت سابق اليوم، رفضت الصين المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين "مساعدات عسكرية واقتصادية" لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية إن التقارير الواردة من مسؤول حكومي أمريكي مجهول بأن روسيا طلبت من بكين مساعدة عسكرية "معلومات مضللة".

وأمس، نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة بينها "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمهم- قولهم إن "روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية تدعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وحثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط لانضمامها إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تشترط اتخاذ كييف بالحياد التام.