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رجل أعمال تركي يقدم وجبات الطعام مجاناً للنازحين في كييف

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 14.03.2022 14:03
آخر تحديث في 14.03.2022 15:08
رجل الأعمال التركي أونور حكيم وكالة الأناضول للأنباء رجل الأعمال التركي أونور حكيم (وكالة الأناضول للأنباء)

"أونور حكيم"، رجل أعمال تركي يقطن في أوكرانيا منذ 20 عاماً، استطاع توزيع الطعام يومياً على قرابة ألف نازح بسبب الحرب في العاصمة كييف.

يأتي ذلك في ظل إغلاق أغلب المحلات التجارية، أبوابها في كييف، بسبب العملية العسكرية الروسية، فيما تعاني المفتوح منها من نقص حاد في المنتجات، الأمر الذي أدى إلى مصاعب في تأمين المواد الغذائية لسكان العاصمة.

الأمر الذي دفع حكيم إلى توجيه دعوة للمتطوعين لإعداد وجبات الأطعمة في مطعمه، لتقديمها للنازحين، وبالفعل استجاب العشرات لدعوته، ونجح بالبداية في تقديم الطعام لقرابة 500 نازح، ثم ارتفع العدد إلى ألف شخص مع مرور الأيام.

من جانبه قال رجل الأعمال التركي الذي يعمل في قطاع المواد الغذائية بأوكرانيا منذ 20 عاماً، إنه لم ولا يفكر بمغادرة كييف.

وأضاف أنه لا يفكّر في المكوث بالملاجئ أيضاً خلال فترة الحرب، بل سيعمل على تقديم شتى أنواع المساعدات لسكان العاصمة.

وأفاد بأنه يقدم الأطعمة يومياً للنازحين في الملاجئ، والمشافي وأنفاق مترو المدن، وكل ذلك بإمكاناته الخاصة.

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