زيلينسكي: هدف وفد المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا هو عقد اجتماع بين الرئيسين

أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن هدف وفدي المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا هو ترتيب لقاء يجمع بين رئيسي البلدين.

وفي كلمة مصورة نشرت على حسابه عبر تلغرام قال الرئيس الأوكراني: "من بين التعليمات التي أعطيتها لوفد بلادي في المفاوضات مع روسيا الإثنين، السعي من أجل عقد لقاء بين رئيسي البلدين".

وقال: "أعضاء وفدنا لديهم مهمة واضحة وهي ترتيب لقاء لرئيسي البلدين، اللقاء المحتمل يجب أن يتركز على النتائج الحقيقية".

والأحد، أكد مسؤولون في الكرملين والرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف، الإثنين 14 مارس/ آذار الجاري.

وفي حديثه عن المعارك الجارية على الأرض قال زيلينسكي: "نحن الآن في اليوم الـ 18 لمعركة أوكرانيا من أجل سيادتها وحريتها وبقائها".

وأشار أنّ القصف الروسي على قاعدة عسكرية بمدينة لفيف الأوكرانية صباح الأحد خلف 35 قتيلا و134 جريحا، مشددا على أنّ المكان المستهدف لم يكن يشكل أي تهديد على روسيا.

واستدرك بأن القصف الروسي استهدف المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، وأنه يبعد فقط 20 كيلو مترا عن حدود دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذّر الرئيس الأوكراني دول الناتو من أنها ستكون وجها لوجه مع التهديدات الروسية مخاطبا دول الناتو بقوله: "أكرر لكم، إن عدم فرض حظر جوي في سماء أوكرانيا يعني سقوط الصواريخ الروسية على مناطقكم وعلى أراضي مواطني الناتو، هي مسألة وقت فقط".