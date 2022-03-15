ألمانيا تمنح جائزة رفيعة لمطوري لقاح بيونتك

تسلم العلماء البروفسور أوغور شاهين وزوجته البروفسورة أوزلام توريجي، إلى جانب البروفسورة كاتالين كاريكو الذين طوروا لقاح بيونتك المضاد لفيروس كورونا، الإثنين، جائزة Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 رفيعة المستوى في ألمانيا.

واستلم العلماء الثلاثة الجائزة وهي من أهم جوائز الطب في ألمانيا وتقدر قيمتها بـ 120 ألف يورو، في حفل أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي كلمة له خلال حفل التسليم قال توماس بويهم، رئيس وقف "باول إيرليش" المانح للجائزة، إن الجائزة منحت للعلماء الثلاثة لتطويرهم تقنية "الرنا المرسال" لأغراض وقائية وعلاجية.

من جانبه أشار جون ووكر من جامعة كامبريدج أن عددا لا يحصى من الناس حول العالم استفادوا من اللقاح الذي طوره العلماء في شركة "بيونتك" ضد فيروس كورونا.

من جانبه أعرب شاهين عن تشرفه بنيل الجائزة، مشيرا إلى أنهم يعملون لجعل تقنية "الرنا المرسال" علاجا للعديد من الأمراض بما فيها السرطان.

تجدر الإشارة أن وقف "باول إيرليش" أعلن في 21 سبتمبر/أيلول 2021 استحقاق العلماء الثلاثة للجائزة.

وأفاد بيان صادر عن الوقف أن العلماء الثلاثة استحقوا بعزمهم ورؤيتهم، نيل جائزة (Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter) رفيعة المستوى في عالم الطب بألمانيا.

ووصف البيان حينها إنجاز العلماء الثلاثة بالخطوة التي أحدثت تغييراً جذرياً في بعض مجالات الطب.

يُذكر أن شاهين وتوريجي من أبناء مهاجرين أتراك في ألمانيا، فيما تنحدر كاريكو من أصول مجرية.

وتمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسها الزوجان شاهين وتوريجي عام 2008، من تطوير أول لقاح فعال لفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية فايزر.ش