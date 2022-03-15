الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني منذ بدء التدخل الروسي في بلادهم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلادهم تجاوز 3 ملايين حتى صباح اليوم.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، إن أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من وطنهم منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.

وفي السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن تحول طفل أوكراني واحد كل ثانية إلى لاجئ بسبب الحرب الدائرة.

وقال المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر، في تصريحات صحفية: "في المعدّل، وكل يوم على مدى الأيام العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحوّل أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة أو تقريبا طفل كل ثانية".