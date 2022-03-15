بتهمة الاحتيال.. الادعاء الروسي يطالب بحبس المعارض أليكسي نافالني 13 عاماً

طالب المدعون الروس بالسجن 13 عاما للمعارض الروسي أليكسي نافالني، بتهمة الاحتيال.

وقالت المدعية ناديجدا تيخونوفا وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية "أطالب بالحكم بالسجن 13 عاما على نافالني" المعارض الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت "يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين" وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو).

منذ 16 شباط/فبراير يحاكم نافالني في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كلم شرق موسكو.

يتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبلات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.

في 2020 أمضى المعارض عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/اغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

أوقف في كانون الثاني/يناير 2021 عند عودته الى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود الى العام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

في حزيران/يونيو 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بانها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى الى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية بحق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى.

فيما عبر نافالني في الآونة الأخيرة عن معارضته للهجوم الروسي على أوكرانيا ودعا مؤيديه الى التظاهر من أجل السلام رغم مخاطر التوقيف والملاحقات القضائية.