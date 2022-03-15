رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يزورون كييف تضامناً ضد الاجتياح الروسي

أعلنت الحكومة البولندية أن رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا سيزورون اليوم الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي.

وسيتوجّه رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ونظيره التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز يانسا "إلى كييف اليوم ممثلين عن المجلس الأوروبي، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال"، بحسب بيان الحكومة البولندية.

وأشار بيان الحكومة البولندية إلى أن "هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين".

وتمّ تنظيم الزيارة "بالاتفاق مع" رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحسب البيان أيضًا.