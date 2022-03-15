روسيا: لن نوقف عملياتنا في أوكرانيا قبل تنفيذ كييف شروطنا

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا حتى تنفذ كييف شروط وقف إطلاق النار.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في تصريح صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "العملية العسكرية مستمرة في أوكرانيا حتى يتم تنفيذ شروط وقف إطلاق النار".

وردا على أسئلة الصحفيين عن شروط موسكو، قال: "أعلناها منذ البداية وقلنا إن أهداف عمليتنا العسكرية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا، وألا يكون هناك تهديد من أراضيها ضد روسيا، وألا تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وانتقد السفير الروسي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكبار الموظفين الأمميين تجاه أوكرانيا.

وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن تقييمات كبار الموظفين الأمميين بما في ذلك تقييمات الأمين العام بشأن ما يحدث في أوكرانيا".

وأردف: "لم نسمع من الأمين العام تعليقات على قيام القوات الأوكرانية أمس الاثنين بهجوم على دونيتسك ولوغانسك، استخدمت فيه القنابل العنقودية، ما أدى إلى مصرع 21 شخصا وإصابة 30 آخرين".

ومنذ اليوم الأول للهجوم الروسي، يؤكد الأمين العام عدم مشروعية هذه العمليات ويطالب موسكو بوقف "فوري" للقتال وسحب جنودها من الأراضي الأوكرانية.

وأعلن المندوب الروسي في تصريحاته أن بلاده "ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار إنساني بشأن أوكرانيا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.