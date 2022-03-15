قصف روسي يستهدف مبنى من 10 طوابق بالعاصمة كييف

تعرض مبنى مؤلف من 10 طوابق إلى أضرار جسيمة صباح اليوم الثلاثاء، في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفاد بيان لخدمة الطوارئ الأوكرانية، أن قذيفة مدفعية أصابت مبنى مؤلف من 10 طوابق في حي "بودولسكي" في كييف.

وأشار البيان إلى حدوث حريق في طوابق من المبنى، وإنقاذ طواقم الإطفاء لمواطن من المبنى المتضرر.

وفي سياق متصل، قالت إدارة مقاطعة كييف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقت صفارات الإنذار في العاصمة، نريد من الجميع على الفور الذهاب إلى الملاجئ".

واستيقظت كييف في ساعات الصباح الباكر على أصوات 3 انفجارات في مناطق متفرقة من المدينة.