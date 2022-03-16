أوكرانيا: روسيا قصفت مسرحًا بماريوبول يؤوي مئات المدنيين

أعلن نائب رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، سيرغي أورلوف، الأربعاء، استهداف مقاتلات روسية مسرحا يؤوي نساء وأطفالا في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقال أورلوف، للأناضول، إن الحادثة وقعت بعد ظهر اليوم وليس هناك معلومات مؤكدة بعد بشأن الضحايا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن المبنى كان ملجأ لعدد من الأشخاص يترواح بين 1000 و1200.

بدوره، قال المسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، في تلغرام: "المحتلون (الروس) ألقوا قنبلة شديدة القوة على المسرح في ماريوبول".

وفيما أكدت روسيا أنه تم استهدف مبنى المسرح، إلا أنها نفت ضلوع قواتها في ضربه، وحمّلت وحدات "آزوف" الأوكرانية مسؤولية استهدافه.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن كتيبة "آزوف" نفذت "استفزازا دمويا جديدا وفجرت مبنى المسرح الذي فخخته في وقت سابق".

وأزوف هي وحدات خاصة تابعة للجيش الأوكراني، شكلتها وزارة الداخلية من المتطوعين، قاتلت الانفصاليين في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد.