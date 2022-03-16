انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو الاستثنائي لبحث الوضع في أوكرانيا

انطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، اجتماع استثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية.

ويترأس الاجتماع في مقر الحلف ببروكسل، أمين عام "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، وتشارك تركيا ممثلّة بوزير دفاعها خلوصي أكار.

ومن بين المدعوّين للمشاركة في الاجتماع وزراء دفاع أوكرانيا وجورجيا والسويد وفنلندا وهي دول غير أعضاء في الحلف، إلى جانب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويحمل الاجتماع الاستثنائي أهمية كبيرة كونه يأتي قبل أسبوع من قمة زعماء "الناتو" المزمع انعقاده يوم 24 مارس/ آذار الجاري.