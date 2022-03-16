زيلينسكي: الحرب الروسية ستنتهي بالعار مع عواقب وخيمة على موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب الروسية على بلاده ستنتهي بالعار مع عواقب وخيمة على موسكو.

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على تلغرام، الأربعاء، أن المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب وضمان وقف إطلاق النار.

ودعا جميع المواطنين للصبر وانتظار نتائج الحوار المستمر، مشيرا إلى أن المرحلة صعبة ومهمة لكن الاتفاق سيوقف الحرب.

ولفت إلى أن الجيش الروسي يواصل هجومه مع استمرار المفاوضات، مشيرا أن الروس يرتكبون جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.

وخاطب الرئيس الأوكراني الشعب الروسي ورجال الأعمال، داعيا إياهم لمعارضة الحرب لأنها ستكون عارا على بلادهم ومكلفة للغاية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".