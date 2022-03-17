أوكرانيا: روسيا تفرج عن عمدة ميليتوبول مقابل 9 جنود

أعلنت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي أفرج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول المختطف إيفان فيدوروف، مقابل 9 من الجنود الأسرى لديها.

واختطفت القوات الروسية فيدوروف خلال الاشتباكات في المدينة، بتاريخ 11 مارس/ آذار الجاري، وفقًا لتصريحات أوكرانية رسمية.

وقالت المتحدثة الإعلامية للرئاسة الأوكرانية داريا زاريفنايا، في تصريحات الأربعاء، إن الروس أفرجوا عن فيدوروف مقابل 9 جنود من مواليد 2002 - 2003.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب المساعدة من زعماء دول أخرى من أجل الإفراج عن رئيس بلدية ميليتوبول.