الحرب الروسية الأوكرانية تفضح ازدواجية اليمين المتطرف في أوروبا

كشفت الحرب الروسية الأوكرانية تناقض اليمين المتطرف الأوروبي، حيث يسعى السياسيون المنتمين لليمين في مختلف أنحاء القارة العجوز ممن هم على صلة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إغفال الرأي العام عن تصريحاتهم السابقة بشأن موسكو.

إلا أن السنوات الماضية كانت شاهدة على علاقتهم بنظام بوتين، فمنهم من أجرى زيارات متكررة إلى موسكو حتى وقت قريب، وآخرين تلقت أحزابهم مساعدات مالية من روسيا.

الداعمون الفرنسيون

وكانت مارين لوبان إحدى أبرز الساسة الفرنسيين الذين كشفوا بشكل علني عن علاقتهم مع بوتين، والتقت به في مارس/آذار عام 2017، وكذلك حصل حزب الاتحاد الوطني الذي تتزعمه على قرض بقيمة 9 ملايين يورو من بنك روسي عام 2015.

وصرحت لوبان أن وجهة نظرها حول الحرب على أوكرانيا تتوافق مع الموقف الروسي من كييف، لكن وبعد العملية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية طالبت لوبان بإتلاف آلاف المنشورات التي لم توزع بعد، وتضم صور لها مع بوتين خلال زيارتها عام 2017.

اسم آخر برز بالفترة الأخيرة بسبب عدائه المستمر للعرب والمسلمين، وهو مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني المتطرف إريك زمور، المعروف بقربه من بوتين، وذكرت إذاعة (RTL) الألمانية في 6 مارس/آذار الماضي، أن روسيا صنفت زمور عام 2915 كسياسي يدافع عن آراء بوتين.

أما اليميني الفرنسي فرانسوا فيون، أحد رؤساء الوزراء السابقين الذي تم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية عام 2017، tينتمي إلى الأسماء التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، وقد اشتهر بدفاعه عن وجهات النظر الروسية بشأن أوكرانيا.

وسبق أن جرى تعيين فيون في مجلس إدارة بعض الشركات الروسية بعد خسارته في الانتخابات، لكنه استقال من مناصبه في الشركات الروسية بعد ردود الفعل التي طالته عقب الهجوم العسكري الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا.

الإيطالي سالفيني وخطواته البائسة

ماتيو سالفيني، زعيم حزب العصبة اليميني المتطرف، من الأسماء المهمة التي تحظى بإعجاب الرئيس بوتين، وهو يدعم روسيا في إيطاليا.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، يُعرف سالفيني، الذي أجرى 9 زيارات إلى موسكو بين عامي 2014 و2018، بأنه أحد أكبر الداعمين لبوتين وروسيا في أوروبا وإيطاليا.

وسبق لسالفيني أن وصف بوتين بأنه رئيس دولة فذ، وطالب أيضاً برفع العقوبات عن روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، وكذلك عبر في أكثر من مناسبه عن التنسيق القائم بين حزبه وحزب بوتين.

وأضافت وسائل الإعلام الإيطالية أن سالفيني شارك في مظاهرة في الميدان الأحمر، في إحدى زياراته لموسكو مرتديًا قميصًا عليه صورة بوتين.

وفي عام 2019، فتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقاً في مزاعم تلقي حزب العصبة 65 مليون يورو من مستثمرين روس من خلال مشاركة الحزب في صفقة نفط سرية.

وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أدان سالفيني الهجوم الروسي على أوكرانيا وقام بإجراء زيارة تضامنية للسفارة الأوكرانية في رومانيا، وزار أيضاً مدينة برزيميسل على الحدود البولندية الأوكرانية في 8 مارس/ آذار الجاري، لإظهار التضامن مع الشعب الأوكراني.

وفي بولونيا عبر رئيس بلدية برزيميسل، فويتشخ باكون، عن امتعاضه من زيارة سالفيني، وقدم له قميصاً عليه صورة بوتين، وقال في تصريح صحفي (موجهاً خطابه لسالفيني): "هؤلاء المهاجرون موجودون هنا اليوم بسبب صديقك، لذلك أنا لا أقبل بوجودك هنا ولا احترمك".

أما الصحافة الإيطالية، فوصفت تحركات سالفيني الأخيرة بأنها "خطوات يائسة" لدفع الرأي العام في أوروبا لنسيان ماضيه مع بوتين.

رئيس وزراء المجر وعلاقته الوطيدة مع بوتين

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من أهم مؤيدي الرئيس الروسي بوتين، وكشفت الصحافة الأوروبية عن أن أوربان التقى خلال حكمه (12 عاماً) مع بوتين 11 مرة تنوعت ما بين موسكو وبودابست، وكان آخر اجتماع لهما في موسكو في 1 فبراير/ شباط 2022، قبل أسابيع قليلة من الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورغم انتقاد أوربان بشدة الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا، لكنه لم يستخدم حق النقض (الفيتو) الخاص به في أي قضية استراتيجية ضد موسكو، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم، بل طالب برفع العقوبات المفروضة في هذا الصدد.

وتعرضت السياسات الخارجية المجرية لانتقادات أوروبية متهمة بودابست بفتح الباب للنفوذ الروسي على المجر.

وبعد بداية الحرب ضد أوكرانيا، أعلن أوربان بأن بلاده سوف تنسق مع الحلفاء الأوروبيين في الأمور المتعلقة بالعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.



وقال أوربان في تصريح صحفي: ندين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ونقف جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وحلفائنا في الناتو.

حزب البديل اليمني المتطرف الألماني

شغل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الرأي العام منذ سنوات، بسبب مواقفه وسياساته الموالية لموسكو، وأظهر الحزب مواقف متناقضة بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا.

وفي الوقت الذي حرصت فيه إدارة الحزب على استخدام لغة حذرة بشأن روسيا، إلا أن بعض أعضاء الحزب أدلوا بتصريحات قاسية ضد روسيا.

وأصدر الرئيسان المشاركان لحزب البديل من أجل ألمانيا، تينو تشروبالا وأليس فيديل، بيانا مشتركا بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وطالبا موسكو بوقف هجومها العسكري وسحب قواتها من أوكرانيا.

وأشار البيان المشترك أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بين البلدين على طاولة المفاوضات، داعيا أوكرانيا لتقديم مقترحات مقنعة للشركاء الروس من أجل بناء الثقة المتبادلة.

وفي خطابها أمام البرلمان، اتخذت فيديل موقفا مؤيدا لروسيا، وذكرت أن ألمانيا يجب أن تكون دولة محايدة من أجل تخفيف حدة التوتر في الأزمة، مطالبة بألا تكون كييف عضوا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي.

فيما أدلى شروبالا، الذي أجرى زيارات متكررة إلى روسيا واتصالات رفيعة المستوى في السنوات السابقة، بتصريح للصحافة الألمانية، طالب فيه ألمانيا التزام الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية، معللا ذلك بأن روسيا ليست دولة معادية لألمانيا.

هولندا وانقسام بين الأحزاب اليمينية المتطرفة

تييري بوديه، زعيم حزب منتدى الديمقراطية اليميني المتطرف في هولندا، أعرب عن دعمه الصريح لروسيا، فيما أعلن زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، عن عدوله عن دعم موسكو في حربها على أوكرانيا.

وحمل بوديه، الذي رفض إدانة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، الدول الغربية مسؤولية الحرب، وكتب على تويتر: "لقد كان الغرب يتصرف مثل قطاع الطرق منذ الحرب غير القانونية التي بدأها على الأراضي الصربية في عام 1999، يجب على الناتو / الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة التوقف عن تصعيد التوترات".

من ناحية أخرى، صرح فيلدرز زعيم حزب الحرية المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، أن الدول الغربية ارتكبت خطأ بعدم معارضة طلب أوكرانيا في الحصول على عضوية الناتو، مشيرا أن التدخل الروسي في أوكرانيا انتهاك واضح ومستحق للشجب ضد وحدة أراضي أوكرانيا، مطالبا بعودة اللاجئين السوريين والأفارقة والمسلمين، من أجل إفساح المجال مؤقتًا للاجئين الأوكرانيين في هولندا.

علاقات اليمين المتطرف في النمسا مع روسيا

تلتزم فيينا دائما مبدأ الحياد، لذلك فهي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، ورغم ذلك، فكانت النمسا مسرحاً لفضائح عدة تسببت في الإطاحة بعدد من السياسيين بسبب علاقتهم مع روسيا.

ففي عام 2019 كشفت الصحافة الألمانية عن صور جمعت بين هاينز كريستيان شتراخه، نائب رئيس الوزراء آنذاك لحزب الحرية اليميني المتطرف، الذي وصل إلى السلطة في النمسا عام 2017، مع أحد أقارب رجل أعمال روسي حصل على عدة مناقصات في النمسا.

وفي السنوات التالية، أطاحت الفضائح المتعلقة بالعلاقات مع موسكو بحكومة حزب الشعب (يمين الوسط) وحزب الحرية اليميني، بقيادة رئيس الوزراء السابق سيباستيان كورتس، الذي اضطر إلى ترك العمل السياسي بسبب اتهامات بالفساد.

ويفضل العديد من السياسيين اليمينيين المتطرفين في النمسا، بما في ذلك شتراخه، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع بوتين، والرئيس الحالي لحزب الحرية، هربرت كيكل، عدم التحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية قدر الإمكان، من خلال التأكيد على الحياد الدائم للبلاد، هذا الموقف الذي تعتبره الصحافة في النمسا بمثابة رسالة دعم من اليمين المتطرفين إلى روسيا.