اليونان: لا نبني سياستنا الخارجية على معاداة تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأربعاء، إن بلاده لا تبني سياستها الخارجية على معاداة تركيا.

وأكّد ديندياس، في كلمة أمام البرلمان، أن اليونان تنتهج سياسة خارجية لها أولويات، ومصالح ومبادئ وطنية.

وتابع الوزير اليوناني: "لا ننتهج سياسة معادية لتركيا".

وألقى ديندياس كلمته أثناء مناقشة المصادقة على اتفاق تعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجال السياسة الخارجية والدفاع.

وقال إنه لا يجب ربط الاتفاقية المذكورة مع تركيا، داعيًا إلى "عدم تفسير كل ما تقوم بها اليونان على أنه في إطار معاداة للأتراك".

وأشار أن اليونان ترغب في أن تتواصل الدول الصديقة والحليفة مع تركيا، لأن ذلك سيكون مفيدًا للجميع.