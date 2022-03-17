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زيلنسكي: الحرب الروسية أظهرت وجود جدار جديد في أوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 17.03.2022 14:30
آخر تحديث في 17.03.2022 14:55
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي وكالة اسوشيتد برس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي (وكالة اسوشيتد برس)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب الروسية على بلاده أظهرت وجود جدار جديد وسط أوروبا، شبيه بجدار برلين.

جاء ذلك في كلمة خاطب بها المشرعين الألمان، اليوم الخميس، عبر رسالة مرئية أرسلها إلى البرلمان الفيدرالي.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وروسيا، تمرّ من فوق هذا الجدار.

وتابع مخاطباً المشرّعين الألمان: "أنتم لا تريدون النظر إلى ما وراء ذلك الجدار، أقولها لكم، هناك جدار جديد في أوروبا."

وأردف زيلينسكي مخاطباً المستشار الألماني: "هذا ما أقوله لكم عزيزي المستشار شولتز: اهدموا هذا الجدار، امنح ألمانيا الدور القيادي الذي اكتسبته، ساعدنا على وقف هذه الحرب رجاء."

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