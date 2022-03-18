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بريطانيا تلغي رخصة بث قناة روسيا اليوم

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 18.03.2022 13:27
آخر تحديث في 18.03.2022 13:49
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا أوفكوم، اليوم الجمعة، أنها ألغت رخصة البث الخاصة بقناة روسيا اليوم بأثر فوري.

وبررت الهيئة قرارها بأنها أخذت عددا من العوامل في عين الاعتبار، بما في ذلك تمويل روسيا اليوم من الدولة التي أطلقت هجوما عسكريا على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت أوفكوم في بيانها إلى أن قرارها مرفق بـ 29 تحقيقا جاريا بخصوص موضوعية روسيا اليوم حول نقل أخبارها عن الهجوم على أوكرانيا.

وذكر البيان أن أوفكوم تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على ثقة المشاهدين، وأن الهيئة خلصت إلى عدم الاقتناع بأن روسيا اليوم يمكن أن تكون قناة مسؤولة في الظروف الحالية.

وأضاف البيان: "لهذا السبب، تلغي أوفكوم رخصة بث روسيا اليوم على الفور".

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