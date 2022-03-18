بوتين: عملية أوكرانيا هدفها حماية سكان دونباس من "إبادة جماعية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن هدف بلاده من العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية سكان منطقة "دونباس" من "الإبادة الجماعية" التي كانوا يتعرضون لها منذ إعلان "دونيتسك" و"لوغانسك" انفصالهما عن أوكرانيا.

جاء ذلك أثناء كلمة ألقاها خلال احتفال جماهيري في ملعب لوجنيكي بموسكو، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وضمت روسيا "القرم" إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وقال بوتين إنه كان "من الضروري إخراج جزيرة القرم من الوضع السيئ الذي كانت عليه"، مؤكدا أن روسيا قدمت الكثير من مشاريع البنى التحتية لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن سكان القرم كانوا يعيشون "كأشخاص من الدرجة الثانية" عندما كانوا ضمن دولة أخرى (يقصد أوكرانيا).

وأضاف الرئيس الروسي أن سكان القرم "وضعوا جدارا أمام النازيين الجدد".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.