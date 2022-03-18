روسيا تفرض حظر طيران في إقليم دونباس

قال مسؤول محلي في منطقة دونيتسك التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا، إن موسكو فرضت حظر طيران في عموم إقليم دونباس.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "انترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، عن مسؤول محلي لم تكشف عن هويته.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا القوى الغربية وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لمواجهة القصف الروسي.

غير أن هذا الطلب وجه بالرفض، خشية الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس عن أوكرانيا في ربيع 2014.