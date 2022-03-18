لافروف: العقوبات المفروضة على روسيا غير مسبوقة وهدفها ردعنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن العقوبات المفروضة على بلاده غير مسبوقة وتهدف إلى ردع موسكو.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة روسيا اليوم، حول مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

وأضاف: "هذه العقوبات لها دور استراتيجي، وتمثل نهجا واضحا للدول الغربية لردع روسيا وتحجيم دورها".

وتابع لافروف: "العقوبات المفروضة ضد روسيا حاليا غير مسبوقة، لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد".

وأوضح أن هناك حوالي 5 آلاف إجراء تقييدي وعقوبة فُرضت ضد روسيا، وهي أكثر من أي عقوبات فُرضت سابقًا ضد كوريا الشمالية أو إيران.

وأشار الوزير أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب، مضيفا أن أوروبا توقفت بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة.

وأردف: "الغرب سعى لجعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا وهو ما خلف آثارا سلبية على الأوكرانيين، وسنحتاج إلى بعض الوقت للتخلص منها".

وفي السياق، أكد لافروف أنه لا يستبعد إمكانية أن تكون أوكرانيا قد شكلت أكبر مشروع لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في تطوير مختبرات بيولوجية.

ولفت أن بلاده سوف تصر على ضرورة مناقشة قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا (مجددًا) ضمن (جلسات) مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن تلك المختبرات تشكل تهديدا على الأمن العالمي.

والأسبوع الماضي، أكدت ممثلة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن دعت إليها روسيا حول الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، عدم درايتها بوجود أي برامج لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وكانت موسكو أعلنت أنها تمتلك وثائق تفيد بوجود 30 مختبراً بيولوجياً بإشراف أمريكي في أوكرانيا، الأمر الذي نفته واشنطن قائلة إن موسكو نفسها تحضر لاستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

كما شدد لافروف على أن أي شحنات تصل أوكرانيا من الخارج سنعتبرها (القوات الروسية) بأنها تحمل أسلحة وتشكل هدفا عسكريا مشروعا لنا.

ونوه أن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تهدف إلى التخلص من أي تهديد ضد موسكو يأتي من الأراضي الأوكرانية.

وأفاد الوزير بأن أوكرانيا كانت تعول على طلب أنظمة دفاع جوي روسية موجودة في دول بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إشارة لأنظمة الدفاع الجوي إس-300.

ووصف لافروف عمليات التسليم المحتملة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300" إلى أوكرانيا بأنها غير قانونية لأن هذه الأسلحة لا يمكن استخدامها في دول ثالثة"، مضيفًا أن بلاده لن تسمح بها.

والخميس، أعلنت سلوفاكيا أنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-300"، لكنها تجري مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين حول الحصول على بديل لها.

وأُنتجت "إس 300" عام 1978، في عهد الاتحاد السوفيتي (1922-1991)، وهي النسخة الأسبق من منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس 400".