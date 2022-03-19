أوكرانيا.. زيلينسكي يطالب سويسرا بتجميد حسابات النخبة الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحكومة السويسرية إلى تجميد الحسابات المصرفية لجميع أعضاء الأوليغارشية (النخبة) الروس.

وذكرت محطة الإذاعة والتليفزيون السويسرية (إس آر إف) أن زيلينسكي، الذي تحدث في بث مباشر اليوم السبت إلى الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحرب في مدينة برن السويسرية، قال "أموال الأشخاص الذين أطلقوا العنان لهذه الحرب في مصارفكم. ساعدونا في محاربة هذا. حتى يتم تجميد أموالهم. (...) سيكون من الجيد سحب الامتيازات منهم".

وظهر زيلينسكي على شاشة كبيرة جالسا خلف مكتب يرتدي قميصا مموها. وكان خطابه مدبلجا باللغة الألمانية، وعندما دعا إلى تجميد حسابات النخبة ساد تصفيق حاد.

ذكرت المحطة أيضا أن الرئيس الأوكراني انتقد شركة الأغذية السويسرية متعددة الجنسيات، نستله، التي قررت عدم الانسحاب من روسيا في الوقت الحالي، على عكس العديد من الشركات الدولية الأخرى.