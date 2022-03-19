أوكرانيا وروسيا تتفقان على فتح 10 ممرات إنسانية لإخلاء المدنيين

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك يوم السبت أنه تم الاتفاق على 10 ممرات إنسانية مع الروس.

وهي تشمل ممرًا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة والعديد من المناطق في منطقة كييف وعدة ممرات من منطقة لوهانسك.

كما أعلنت عن خطط لإيصال مساعدات إنسانية إلى مدينة خيرسون الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الروسية.

في خطابه الليلي بالفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تحاصر المدن الكبرى بهدف خلق مثل هذه الظروف البائسة التي سيتعاون فيها الأوكرانيون. وقال إن الروس يمنعون وصول الإمدادات إلى المدن المحاصرة في وسط وجنوب شرق أوكرانيا.

أظهرت صور بالأقمار الصناعية يوم الجمعة وفرتها شركة ماكسار تكنولوجيز طابور طويل من السيارات تغادر ماريوبول بينما كان الناس يحاولون الإخلاء.

قال زيلينسكي إن أكثر من 9000 شخص تمكنوا من مغادرة المدينة في اليوم السابق.