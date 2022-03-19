البنتاغون: تقدم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف في اليوم الثالث والعشرون من بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المسؤول الكبير (فضل عدم الكشف عن هويته) في تصريح للصحفيين، السبت: "اليوم هو اليوم الثالث والعشرون من الغزو الروسي لأوكرانيا. التقدم الروسي في جميع أنحاء البلاد متوقف إلى حد كبير."

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية المتواجدة بالقرب من كييف لم تحرز أي تقدم ملحوظ باتجاه المدينة في الشمال والشمال الغربي، بينما لم ترصد أي تحركات جديدة للقوات الروسية في شرق المدينة.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة فعالة، مؤكداً أن القوات الروسية لم تستطع إحراز أي تقدم في محيط تشيرنيهيف وخاركيف.

وشدد المسؤول على أن القوات الروسية لا تزال بالقرب من ميكولايف ، لكن الأوكرانيين يواصلون الدفاع عن المدينة ، فيما يستمر القصف العنيف للجيش الروسي على مدينة ماريوبول.

وبيّن أن الروس أطلقوا أكثر من 1080 صاروخًا على أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".