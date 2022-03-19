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تحطم طائرة عسكرية تابعة للناتو ومصرع طاقمها في النرويج

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.03.2022 12:29
تحطم طائرة عسكرية تابعة للناتو ومصرع طاقمها في النرويج

لقي 4 أشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحطمت في منطقة بيارن شمالي النرويج.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن نوردلاند، إيفار بو نيلسون، في تصريح للصحفيين، السبت، إن طائرة حربية تحطمت أمس في حوالي الساعة 6 مساءً أثناء مشاركتها في مناورات "الاستجابة الباردة 2022" للناتو.

وأضاف نيلسون أنه بعد عمليات البحث، تم العثور على حطام الطائرة ولقي طاقمها المكون من 4 أفراد من المواطنين الأمريكيين مصرعهم.

لقي 4 أشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحطمت في منطقة بيارن شمالي النرويج.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن نوردلاند، إيفار بو نيلسون، في تصريح للصحفيين، السبت، إن طائرة حربية تحطمت أمس في حوالي الساعة 6 مساءً أثناء مشاركتها في مناورات "الاستجابة الباردة 2022" للناتو.

وأضاف نيلسون أنه بعد عمليات البحث، تم العثور على حطام الطائرة ولقي طاقمها المكون من 4 أفراد من المواطنين الأمريكيين مصرعهم.


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