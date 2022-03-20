أوكرانيا تعلن مقتل 6 جنرالات روس منذ بدء الحرب داخل أراضيها

أعلنت أوكرانيا، الأحد، مقتل 6 جنرالات روس كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ميخائيل بودلياك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد.

وأوضح بودلياك أن مقتل جنرالات روس كبار على يد القوات المسلحة الأوكرانية ملفت للانتباه.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من روسيا حول هذا الشأن.

وفي 24 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".