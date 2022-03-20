بريطانيا: روسيا تواصل محاصرة عدد من المدن شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن القوات الروسية تواصل محاصرة عدد من المدن شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر: "إن القوات الروسية أحرزت خلال الأسبوع الماضي، تقدما محدودا في احتلال تلك المدن".

وأضافت: زادت روسيا من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية مما أدى إلى دمار واسع النطاق وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وتابعت الوزارة أنه: "من المرجح أن تستمر روسيا في استخدام قوتها النارية الثقيلة لدعم الهجمات على المناطق الحضرية حيث تسعى للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل، على حساب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".