بلجيكا.. سيارة تصدم حشدا في مهرجان وتوقع 6 قتلى

قُتل 6 أشخاص وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة، صباح الأحد، حشدًا تجمع بمناسبة مهرجان في مدينة وبلدة لا لوفيير جنوب بلجيكا، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمدينة مونس البلجيكية.

وقال داميان فيرهاين، نائب مدعي عام مونس، خلال مؤتمر صحافي: "وفقا للتحقيق حاليا تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعا، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و26 جريحًا" بينهم " 10 أشخاص في حالة خطيرة".

وتجمع حشد من أكثر من 150 شخصا في بلدة ستريبي براكيني، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب بروكسل، عند الفجر لبدء الاحتفال بالمهرجان، الذي لم يقم خلال العامين الماضيين بسبب وباء كوفيد – 19. وتقع البلدة المذكورة ضمن النطاق الإدراي لبلدة لا لوفيير.

وقال عمدة بلدة ستريبي براكيني، جاك غوبير: "جاءت سيارة من الخلف بسرعة كبيرة. لدينا بضع عشرات من الجرحى ولسوء الحظ لقي العديد من الأشخاص حتفهم". كما أصيب عشرات المحتفلين بجروح طفيفة.

وتم اعتقال السائق وشخص آخر عندما توقفت سيارتهما على بعد مئات الأمتار من موقع الدهس.

وقال مكتب المدعي العام إنه في المراحل الأولى من التحقيق لم تظهر عناصر للاشتباه في وجود دافع إرهابي.

وذكرت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنليز فيرليندن، أن "ما كان يجب أن يكون احتفالا رائعا تحول إلى مأساة".

ومن المتوقع وصول الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إلى ستريبي، في وقت لاحق الأحد.