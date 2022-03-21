الأسواق الروسية تواجه صعوبات في تأمين المنتجات الغذائية الأساسية

يعاني المواطن الروسي من صعوبات في الوصول إلى بعض المنتجات الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر بسبب تبعات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو على خلفية هجومها العسكري ضد أوكرانيا.

فيما تسبب انخفاض قيمة الروبل والمشاكل المتعلقة بالشحن نتيجة العقوبات الواسعة ضد موسكو في ارتفاع أسعار المنتجات بالبلاد.

وارتفع معدل التضخم الأسبوعي إلى 2.2 بالمئة في الفترة بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار بعد اندلاع الحرب، وهو الأعلى منذ عام 2008.

وارتفع سعر السكر التي تعتبر روسيا مُصدِّرة له، منذ الأول من مارس، بنحو 15 بالمئة.

وتم وضع حد معين في بعض المتاجر على بيع منتجات أساسية مثل السكر والملح والقمح الأسود، بسبب الطلب المتزايد من المواطنين على هذه المنتجات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وتدفقات رأس المال إلى الخارج وتراجع الاستثمار، إلى إغراق روسيا بركود اقتصادي عميق هذا العام.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".