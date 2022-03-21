رداً على العقوبات.. روسيا تعلق محادثات السلام مع اليابان بشأن "جزر الكوريل"

أعلنت روسيا، الإثنين، تعليق محادثات السلام مع اليابان بشأن "جزر الكوريل" وجميع المشاريع ذات الصلة، رداً على العقوبات التي فرضتها طوكيو ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موقف اليابان "غير الودّي بشكل واضح"، والذي يسعى إلى الإضرار بمصالح روسيا، يجعل "من المستحيل التوقيع على وثيقة أساسية بشأن العلاقات الثنائية".

وانضمت اليابان، في وقت سابق، إلى العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بعد إعلان الأخيرة التدخل العسكري في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أنها أوقفت أيضاً "السفر بدون تأشيرة" للمواطنين اليابانيين إلى "جزر الكوريل" الجنوبية، وأوقفت الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في الجزر.

وأشار البيان إلى أن روسيا أوقفت أيضاً صفة اليابان كـ"شريك" في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وقالت الوزارة: "المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالتعاون الثنائي ومصالح اليابان نفسها تقع على عاتق طوكيو، التي اتخذت عمداً خياراً لصالح مسار مناهض لروسيا، بدلاً من تطوير تعاون ذو منفعة متبادلة وحسن الجوار".

ولم توقع روسيا واليابان على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لا يزال هناك نزاع إقليمي على "جزر الكوريل".

في "مؤتمر يالطا" عام 1945، وافق الاتحاد السوفيتي على بدء العمليات العسكرية على الجبهة الشرقية بموجب اتفاق مع حلفائه الغربيين، حصل بموجبها على بعض الأراضي اليابانية، بما في ذلك "جزر الكوريل".

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رفضت اليابان سيادة الاتحاد السوفيتي على الجزر، حيث يدعي كلا الجانبين سيادته على تلك المناطق.

وتحتج طوكيو بانتظام على زيارات المسؤولين الروس للجزر، فيما تخشى موسكو من احتمال نشر أنظمة صواريخ أمريكية على الجزر في حالة إعادتها إلى اليابان، مما يشكل تهديداً عسكرياً مباشراً لروسيا.