زيلينسكي: أي تفاهمات مع روسيا ينبغي طرحها على استفتاء بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتعين طرح المسائل التي سيتم التوافق عليها مع روسيا خلال المفاوضات على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وفي تصريحات للصحفيين، أكد زيلينسكي أنه على الرغم من أن بلاده ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلا أن هناك دول في التحالف مستعدة لدعم أوكرانيا فيما يتعلق بشروط العضوية.

وأفاد أن التفاهمات المحتملة مع روسيا، بما فيها الضمانات الأمنية، يجب أن تُطرح للاستفتاء في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.