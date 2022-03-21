نيوزلاندا تقدم إمدادات عسكرية دفاعية غير فتاكة لأوكرانيا بقيمة 3.45 ملايين دولار

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن بلادها ستقدم إمدادات عسكرية دفاعية غير فتاكة لصالح أوكرانيا، بنحو 3.45 ملايين دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن أرديرن، نُشر اليوم الاثنين على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء النيوزيلندية.

وأوضحت أرديرن أن قرار الإمداد العسكري جاء بعد اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، نهاية الأسبوع الماضي.

وتتضمن الإمدادات النيوزيلندية، وقود وخوذ وسترات فولاذية وسترات تمويه وأجهزة اتصالات وإسعافات أولية عسكرية.

وأكدت أرديرن أن دعم بلادها لأوكرانيا سيستمر، وأن نيوزيلندا ستقوم بما يقع على عاتقها لمساندة كييف في حربها ضد روسيا.

يذكر أن نيوزيلندا أعلنت سابقا أنها سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 3.5 ملايين دولار.