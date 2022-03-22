"أوكرانيا: أكثر من 100 ألف شخص محاصرون في "ماريوبول

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن أكثر من 100 ألف شخص محاصرون في مدينة ماريوبول التي تتعرض للقصف من قبل الجيش الروسي.

وأوضحت فيريشوك في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف شخص يرغبون بمغادرة ماريوبول ولا يستطيعون.

وأشارت أن أحدا لا يستطيع الاقتراب من المسرح في ماريوبول، حيث يتعرض للقصف المستمر.

وأضافت: "الناس الآن محتجزون كرهائن هناك، قيل لهم إنه ستتم مصادرة سيارتهم، وغير واضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم".

والأحد الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها ستضمن خروجا آمنا من مدينة ماريوبول، والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".