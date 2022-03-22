مقتل 117 طفلاً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا ارتفاع الضحايا الأطفال إلى 117 قتيلا و155 مصابا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وبحسب بيان النيابة العامة الأوكرانية، الثلاثاء، ألحق القصف الروسي أضرارا بـ548 مؤسسة تعليمية، بينها 72 دمرت بشكل كامل.

وأشار أن الأطفال في مدن كييف وخاركيف وتشيرنيهيف كانوا الأكثر تأثرا جراء التدخل العسكري الروسي.

ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بعد بالخصوص، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".