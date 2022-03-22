أوكرانيا تعلن مقتل 15 ألفا و300 جندي روسي على أراضيها

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى نحو 15 ألفا و300 جندي، خلال المعارك المستمرة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 22 مارس/ آذار الجاري.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل 15 ألفا و300 جندي روسي، وأسقط 99 طائرة، و123 مروحية، فضلا عن تدمير 509 دبابات، و1556 مدرعة.

وذكر أن الجيش الأوكراني دمر 252 مدفعية، و45 منظومة دفاع جوي، و80 راجمة صواريخ، و1000 مركبة، و70 عربة وقود، و35 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".