تشاوش أوغلو: على الجميع منح الأولوية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه يجب على المجتمع الدولي كافة منح الأولوية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح الثلاثاء على هامش مشاركته في الاجتماع الـ48 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأضاف "يجب على الجميع التصرف بمسؤولية وبشكل بناء، والقصد من بناء هو ليس تجاهل الأخطاء التي ترتكبها روسيا، علينا التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".

وأردف أنه يجب اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد التوصل لوقف إطلاق النار، مضيفا "يمكن لكل حرب أن تجلب معها السلام، ولا فائز في الحرب أو خاسر في السلام".