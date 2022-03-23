الناتو يحذر روسيا من استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، روسيا من استخدام السلاح النووي في حربها ضد أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الحلف، قبيل القمة المرتقبة غدا الخميس، إن استخدام روسيا للسلاح النووي سينتج عنه تبعات واسعة.

وأفاد أن استخدام السلاح النووي سيغير من طبيعة الحرب مخاطبا روسيا "لا يمكنك الانتصار في الحرب النووية".

وأشار إلى أن مسؤولية الناتو هو ضمان عدم انتقال نار الحرب إلى ما بعد الحدود الأوكرانية.

وأضاف أن الحلف يعارض إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا، موضحا أن إعلان منطقة كهذه قد يسفر عن اندلاع حرب شاملة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".